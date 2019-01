Netflix no quitará videos de tragedia real en Bird Box, pese a las críticas

Estados Unidos.

La película Bird Box fue criticada por utilizar imágenes reales de un accidente de tren en el que murieron 47 personas en 2013.

La cinta protagonizada por Sandra Bullock usó clips del desastre ferroviario, ocurrido en Lac-Mégantic, Canadá.

Netflix informó que no eliminará las imágenes de su producción cinematográfica porque compró el material de archivo con un vendedor, de acuerdo con Entertainment Weekly.

Fue un maestro de ética de la secundaria Guillaume Bouchard quien notó que en la película se encontraban imágenes reales del incidente.

"Pensé: de ninguna manera. De ninguna manera hicieron eso. No conozco a nadie que haya muerto en Lac-Mégantic. Pero si era alguien que perdió a alguien cercano y estaba en casa y vi esto, no sé cómo reaccionaría. No sería bueno ", dijo a The Globe and Mail.

La cinta Travelers también usó contenido real de esta misma tragedia y Carrie Mudd, presidenta de Peacock Alley Entertainment, estudio detrás del filme, aseguró que en la trama protagonizada por Eric McCormack cambiarán las imágenes.

"Nos disculpamos sinceramente y no tuvimos la intención de deshonrar los trágicos eventos de 2013. Ya estamos trabajando para reemplazar las imágenes en el show", dijo Mudd.

Tanto Bird Box como Travelers se transmiten en Netflix.