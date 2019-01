Andrés García: "Luisito Rey me pidió ayuda para matar a Marcela Basteri", la madre de Luis Miguel

Ciudad de México, México.

El actor Andrés García volvió a hablar sobre el día en el que Luisito Rey lo llamó para pedirle el peor favor del mundo, matar a la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri.

Durante una entrevista con el matutino Un Nuevo Día el histrión relató la escabrosa conversación con fallecido progenitor del "Sol de México".

“Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que Micky (Luis Miguel) tenía un problema muy serio. El problema era él, que quería matar a Marcela. (Me dijo) ‘Ayúdame a matar a Marcela’. Ya Durazo -Arturo Durazo jefe de policía en México- me había dicho ‘abusado con ese loco, quiere que lo ayude a matar a su mujer, a mí ya me lo pidió'”, dijo el actor ante las cámaras del show de Telemundo.

Marcela Basteri despareció en 1986, y Luisito Rey siempre ha sido visto como el presunto culpable de su desaparición.

El intérprete de 77 años dio a entender que para él Basteri si murió a manos de su marido. "El que dude que él fue está mintiendo, eso está más claro que el agua“.

Durante la entrevista García también se refirió al distanciamiento que tuvo con Luis Miguel, con quien en la actualidad no tiene ninguna comunicación.

Según este la fama hizo que el cantante cambiará su actitud, algo que él no toleró.

Aunque hace un año había dicho al Universal de México que el distanciamiento podía deberse a las manipulaciones de Luisito Rey.

"Yo intenté ayudar a Luis Miguel lo más que pude, pero después de que corté la relación con Luisito Rey creo que él bloqueó mi relación con él, no sé qué le habrá dicho, antes se comunicaba conmigo.", dijo en mayo de 2018.

Anteriormente García ya se había referido al tema contando como viajó a España y se topó con la barbaridad que Luisito le pedía "Al segundo día de estar ahí me dice Luisito: 'tú eres mi amigo, siempre me has ayudado. Mira, es que Marcela es una hija de pu... Tiene amante, ya sé donde está y necesito que me ayudes a desaparecerla", dijo García en una entrevista a mediados de 2018.

Marcela Basteri; "ella falleció hace ya muchísimos años", relata biógrafo de Luis Miguel

El actor dijo que alertó a Luismi de lo que tramaba su padre "Llegó al otro día Luis Miguel y lo primero que hice yo fue decirle: 'Tu papá quiere desaparecer a tu mamá, te lo digo para que estés enterado'. Esa situación de Marcela fue así. Él engaña a Luis Miguel y me engaña a mí", afirmó el actor, quien desde entonces no volvió a ver a Luis Rey, quien murió en 1992.