Macaulay Culkin habla sobre su relación con Michael Jackson

Los Ángeles, EEUU.

Macaulay Culkin confesó detalles sobre su amistad con el fallecido cantante Michael Jackson.

El actor compartió su experiencia en el podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, en donde describió que Jackson buscaba apoyarlo porque en verdad eran amigos.

"Muchas cosas pasaron muy rápido y creo que me sentía identificado con él", mencionó el histrión.

"Quiero decir, al final es muy fácil decir que lo que pasaba era muy raro o lo que sea, pero no lo era, él era mi amigo", agregó.

Cuando el actor fue cuestionado por le gran diferencia de edad entre él y el cantante, en aquel entonces Culking tenía 10 años y Jackson 32, este dijo que fue la experiencia del cantante como una estrella infantil lo que los unió.

"Nadie más en mi escuela católica tuvo, como, ni idea de lo que yo estaba pasando. Y él era el tipo de persona que había pasado exactamente por lo mismo y quería asegurarse de que yo no estuviera solo en eso [experiencia] ", dijo Culkin, agregando que Jackson era "gracioso" y "dulce".

El actor famoso por su rol en "Mi pobre angelito" dijo que su relación con el rey del pop era una "amistad normal", contando como gozaban realizaba bromas telefónicas.

El actor testificó en defensa de Jackson en el juicio por abuso infantil contra el cantante en 2005, calificando las acusaciones contra la estrella de "Thriller" como "absolutamente ridículas". Admitió haber compartido una cama con Jackson en varias ocasiones, pero dijo que no sucedió nada inapropiado.

"Él nunca me molestó. Creo que me sabría si algo así hubiera sucedido", dijo Culkin durante el juicio.

En la actualidad el actor se mantiene cercano al legado de Jackson siendo el padrino de la hija de este, Paris Jackson, a quien se mantiene cercano.

La entrevista de Culking se da en medio del resurgimiento de las acusaciones de acoso sexual contra el fallecido artista debido al documental Leaving Neverland.

La producción mostrará entrevistas de presuntas víctimas del cantante, incluido el coreógrafo australiano Wade Robson, quien alegó que Jackson abusó sexualmente de ellos; Leaving Neverland se estrenará en el Festival de Cine de Sundance el 25 de enero y será transmitido por la cadena estadounidense HBO a finales de este año.