“La favorita”, máxima nominada a los Critics’ Choice Awards

Los Ángeles, Estados Unidos.



La favorita, la película dirigida por Yorgos Lanthimos, hace honor a su título y parte como máxima favorita en la próxima edición de los Critics’ Choice Awards, con 14 nominaciones a los premios concedidos por la BFCA (Asociación de Críticos de Retransmisiones Cinematográficas) y que se entregarán el próximo 13 de enero.



Entre los catorce premios a los que aspira La favorita están el de mejor película, mejor director, mejor actriz para Olivia Colman y mejor actriz de reparto para Emma Stone y Rachel Weisz. A La favorita le siguen, en número de nominaciones, Pantera Negra y First Man, con 12 y 10 candidaturas, respectivamente.



Con nueve nominaciones también destacan las películas El regreso de Mary Poppins, Nace una estrella y El vicio del poder.



Representante latino



Roma, el filme del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, acumula ocho candidaturas a los Critics Choice Awards.



Los Critics Choice Awards suelen ser un indicador bastante fiable de las futuras nominaciones a los Premios Óscar, cuya ceremonia se celebra el 24 de febrero.



Principales candidatos



MEJOR ACTOR

Christian Bale - El vicio del poder

Bradley Cooper - Nace una estrella

Willem Dafoe - Van Gogh

Ryan Gosling - First Man

Ethan Hawke - El reverendo

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen - Green Book



MEJOR ACTRIZ

Yalitza Aparicio - Roma

Emily Blunt - El regreso de Mary Poppins

Glenn Close - La buena esposa

Toni Collette - Hereditary

Olivia Colman - La favorita

Lady Gaga - Nace una estrella

Melissa McCarthy - ¿Podrás perdonarme algún día?



ACTOR DE REPARTO

Mahershala Ali - Green Book

Timothée Chalamet - Beautiful Boy

Adam Driver - Infiltrado en el KKKlan

Sam Elliott - Nace una estrella

Richard E. Grant - ¿Podrás perdonarme algún día?

Michael B. Jordan - Black Panther



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Adams - El vicio del poder

Claire Foy - First Man

Nicole Kidman - Boy Erased

Regina King - El blues de Beale Street

Emma Stone - La favorita

Rachel Weisz - La favorita



MEJOR DIRECTOR

Damien Chazelle - First Man

Bradley Cooper - Nace una estrella

Alfonso Cuarón - Roma

Peter Farrelly - Green Book

Yorgos Lanthimos - La favorita

Spike Lee - Infiltrado en el KKKlan

Adam McKay - El vicio del poder



MEJOR PELÍCULA

Black Panther

Infiltrado en el KKKlan

La favorita

First Man

Green Book

El blues de Beale Street

El regreso de Mary Poppins

Roma