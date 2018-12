Offset rompe el silencio tras su separación de Cardi B

Nueva York, EEUU.

El rapero Offset no pudo ocultar sus sentimientos a su todavía esposa, Cardi B, luego de que la cantante manifestara sus intenciones de divorcio.

"Pudránse todos. Sigo extrañando a Cardi", escribió el intérprete en un tuit.

El mensaje del rapero fue publicado poco después de que la cantante de origen latino hiciera referencia de su separación durante el concierto Jingle Bash en Nueva York.

La joven decidió interpretar “Motorsport", una colaboración con Migos, el grupo de su ex, y su rival Nicki Minaj, pero cambiando las letras de las canciones para referirse a su actual situación sentimental con el padre de su hijo.

"I get up set off, I turn Offset on/I told him the other day, yeah, we gon' get a divorce.”, la letra original "I get up set off, I turn Offset on/I told him the other day, man we should sell that porn.”

Antes las criticas generadas por las palabras de Cardi B, la estrella de ''Bodak Yellow'' tuvo que aclarar que su separación no tiene nada que ver con búsqueda de publicidad.

"Realmente odio la forma en que la gente dice que estamos haciendo esto para tener publicidad", dijo la cantante Instagram Live.

“Piensan que queremos poner nuestra vida ahí afuera para qué, ¿qué ganamos con la publicidad? Nada." agregó.

Al inicio de la transmisión Cardi dejó en claro que su apreció por Offset, padre de su única hija Kulture, sigue vigente.

"Realmente no sé mucho sobre la industria de la música y sabes que mi esposo me ayudó. Me hizo más sabia. Me ayudó a abrir los ojos a muchas cosas, y aunque ya no estamos juntos, aprendí mucho (de él) ", expresó la cantante.

La joven de 26 años también arremetió contra los que han criticado su relación con Offset desde el principio.

"He visto a mucha gente decir que mi relación era falsa... hay ciertas cosas llamadas amor ", se le escucha decir en un clip publicado por un fan "Crees que me quede embarazada, lo que podría haber arruinado mi carrera, por la publicidad."agregó la rapera.

El pasado miércoles miércoles, la intérprete de "I Like it" reveló que estaba separándose de su esposa en un video publicado en Instagram, el que fue borrado posteriormente.

Tras el anunció de Cardi B una mujer llamada Summer Bunni salio al paso señalándose como la presunta amante de Offset y el motivo de la ruptura del matrimonio de poco más de un año.

Entre llantos la mujer dijo "Siento mucho que sucediera todo esto y siento no haber sabido valorarme más como mujer, y solo espero que ella pueda superar todo esto. Sé que Offset y ella se quieren mucho, era evidente, así que mi esperanza es que sabiendo esto pueda centrarse en ese amor que se tienen".

Pero el remordimiento sería acompañado de una canción donde habla de su supuesto romance con el rapero de Migos.

Otra de las involucradas es la rapera Cuban Doll, a quien se menciona en una conversación filtrada el pasado junio donde Offset presuntamente trata de arreglar un trío con Summer.

La mujer negó el incidente y aseguró que había hablado con Cardi B sobre el rumor.

Cuban Doll también agregó que Summer Bunnie solo esta buscando fama rápida usando la separación como catapulta.

"Me acaban de meter en el medio solo por mi nombre. La otra chica (Summer Bunni), ella no tiene nombre, no hace nada... Todo pasó por que ella está tratando de obtener influencia. Esa es la única cosa real...", dijo la rapera.