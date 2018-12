“Aquaman”, el rey de Atlantis

Los Ángeles, Estados Unidos.



Aquaman, la historia del mitad humano, mitad-atlante, Arthur Curry (Jason Momoa) llega este jueves a los cines hondureños.



El superhéroe de los mares vivirá la travesía de su vida, una que no solo lo forzará a enfrentar quién es en realidad, sino también para descubrir si es digno de aquello para lo que nació… ser un rey.

La búsqueda de Arthur para unir dos mundos comienza con un reto que probará su fuerza y el valor de sus convicciones: recuperar el tridente perdido de Atlan.

Nicole Kidman interpreta a la reina Atlannala, madre de Aquaman.

Solo el verdadero rey de Atlantis puede empuñarlo, pero incluso para poder encontrarlo, deberá asociarse con Mera (Amber Heard) princesa del reino oceánico de Xebel.



Sin embargo, el obstáculo que Arthur debe superar es su propia falta de interés en ser la solución de los problemas de cualquiera, ya sea de los atlantes o de la humanidad. “El guión contenía esta bella historia que sigue a un niño desde que consigue sus poderes, hasta que se embarca en un viaje para convertirse en rey. Pero definitivamente existía un lado más ligero en todo esto, incluso al ir y luchar por su vida en la increíblemente cool guerra acuática”, relata Momoa entrevista.

El actor de 39 años dijo, además, que varios elementos de su vida como isleño le ayudaron a conectarse con el personaje de forma más profunda. “Como Arthur, soy un mestizo, dividido entre Iowa y Hawái, así que definitivamente pude identificarme con ese elemento. Y de las Filipinas a Hawái, a Tahití y Fiji… Muchas islas tienen a sus celebrados dioses acuáticos. Esa parte resonó conmigo de forma instantánea”, explicó Momoa.

Momoa se sometió a intensas rutinas de ejercicio para tener un buen físico.

Curioso



Y eso no es todo. “Estudié biología marina en Iowa”, añadió Momoa, sacando aún más comparaciones entre él mismo y el personaje al que interpreta. “Sorprendentemente, había este campus en medio de Des Moines (Iowa), y era todo sobre la vida acuática: tiburones, anguilas, etcétera. Siendo isleño, realmente amo el océano. Es algo que me aterra por completo y al mismo tiempo, me atrae. Es relajante. Evolucionando siempre. En constante movimiento. Como el fuego, puedes perderte mirándolo. La mente se mantiene entretenida con él. Puedes perderte en él”, agregó el intérprete, conocido por dar vida a Khal Drogo en la serie Juego de Tronos.



Extendiéndose más sobre la dualidad de la naturaleza de Arthur, Momoa agrega, “Es muy bravucón, pero también siente compasión e incluso miedos. Es un buen hombre, pero lo que lo hace realmente grandioso es que solo él puede unir a dos sociedades distintas porque es un atlante y el elegido. Y sin embargo, lo que lo hace humano, e incluso humilde bajo toda esa fanfarronería, es que sabe que no se siente listo para eso”.

Arthur Curry ( Jason Momoa) necesitará de la ayuda de la princesa Mera (Amber Heard).

Desafortunadamente para Arthur, el tiempo no está de su lado. Su medio hermano, Orm (Patrick Wilson), se ha asegurado de ello y su plan para incitar a la guerra, permitió a los realizadores incluir un mensaje vital sobre la salud del planeta en la historia. “Orm ha decidido unir a todos los reinos del océano y atacar el mundo de la superficie, en gran parte por todas las cosas que hacemos para contaminar nuestros océanos”, explica Momoa. “A Arthur no le importa si es rey o no, él solo quiere que Orm no dañe a la superficie”, concluyó. Fuente: Warner Bros. Pictures.