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'Dai Dai', de Shakira, será el himno oficial del Mundial de Fútbol de 2026

Este 14 de mayo se lanzará la canción 'Dai Dai', de la cantante colombiana Shakira, tema oficial del Mundial de Fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá.

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