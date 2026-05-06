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El revolucionario estudio de animación japonés Ghibli

La mítica productora de animación japonesa Studio Ghibli, creada en 1985 por el ilustrador y dibujante de mangas Hayao Miyazaki y el creador de 'Heidi' Isao Takahata ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026.

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