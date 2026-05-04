  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Espectáculos

Dennis Orellana regresa a Honduras y anuncia concierto sinfónico

El músico hondureño Dennis Orellana expresa su alegría por regresar a Honduras y comparte detalles de su próximo concierto junto con la Orquesta Sinfónica Victoriano López, el cual se llevará a cabo este viernes 8 de mayo en la sala de conciertos de esta institución.

Últimos Videos