Jason Momoa busca consagrarse con Aquaman

Saltó a la fama en 2011 gracias a Juego de Tronos y a su papel como Khal Drogo. Su aparición en la famosa producción de HBO al lado de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), aunque efímero, fue lo suficientemente representativo para que llamara la atención de la industria cinematográfica gracias a su 193 centímetros de puro músculo. A partir de ese momento, su presencia en la gran pantalla ha ido aumentando progresivamente y el estreno de Aquaman, es la película que puede consagrarle definitivamente.

Pero la de Jason Momoa (39 años) es también una historia de transformación desde que debutara como vigilante de la playa en 1999. Hasta ese momento había trabajado principalmente como modelo y su constitución no era ni mucho menos la actual. Los músculos que hoy luce se deben en gran medida a Khal Drogo y sobre todo a Conan, que supuso su primer gran papel como protagonista, aunque no cosechó el éxito que sí espera lograr con el personaje de DC Comics.“Me levanto a las 5 de la mañana y entreno duro. Tengo dos hijos, así que tengo que levantarme temprano, pero me gusta”, asegura el hawaiano, al que no le gusta demasiado nadar (curioso si tenemos en cuenta que es Aquaman), utilizar una cinta de correr o ir al gimnasio porque no le divierte.

“A veces me resulta muy tedioso hacer ejercicio en un gimnasio. Es monótono y puedes quedar atrapado en una rutina. Me aburro, así que hago mucho más boxeo, surf o escalada. Hago las cosas que amo cuando no estoy preparándome para un papel.

En esos casos en los que tengo que interpretar un personaje que requiere una transformación de mi cuerpo hago pesas y mucho más cardio, pero no es algo que disfrute tanto como los deportes al aire libre”, explica el actor. Así pues, el secreto del portentoso físico de Jason Momoa no está exclusivamente en el gimnasio y sí en sus aficiones, principalmente la escalada. Una pasión que le ha ayudado a esculpir un tren superior de escándalo a pesar del hándicap de su tamaño ya que no debe ser fácil mover con soltura sus casi dos metros de altura y 110 kilogramos de peso. Y una afición que suele disfrutar también en familia ya que habitualmente se le ve acompañado de sus hijos. Tomado de AS