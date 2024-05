Corte ratifica que Juan Orlando Hernández será sentenciado el 26 de junio

“Solicitud denegada. El Tribunal no tiene previsto posponer esta sentencia programada desde hace mucho tiempo. Así se ordena”, indica la resolución del juez Kevin Castel .

La defensa del exmandatario había pedido posponer la sentencia por un plazo de 45 días, argumentando que necesitaba más tiempo para “preparar la sentencia, lo cual es complicado y requiere mucho tiempo”. La sentencia contra Juan Hernández está programada para el 26 de junio.

Tras un juicio de tres semanas, el expresidente fue encontrado culpable de cargos de tráfico de drogas y uso de armas de guerra. Enfrenta un castigo máximo de cadena perpetua.

Los abogados de Hernández presentaron una moción con la intención de repetir el juicio, alegando que fue juzgado en la corte equivocada y que una perito de la Fiscalía mintió durante el juicio.

Los fiscales señalaron que los argumentos de los abogados no son suficientes para un nuevo juicio y que sus observaciones no cambiarían el veredicto de culpabilidad. El juez Kevin Castel aún no ha resuelto la petición de un nuevo juicio.