México aclara: No son 10,000, sino 12,000 personas para frenar ola de migrantes

Ciudad de México.



El Gobierno de México aclaró este martes que tiene a 12.000 personas, entre soldados, agentes migratorios y otros funcionarios, desplegados para frenar la ola migratoria y especialmente el tráfico de menores de edad.



"Estimo que hay 12.000 personas de muy diferentes dependencias focalizadas, pero no de ayer, ya tienen más de un mes (desplegados)", explicó el canciller Marcelo Ebrard en la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.



La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció el lunes un acuerdo con México, Honduras y Guatemala para que movilicen a miles de militares y policías en sus fronteras para frenar la migración hacia el norte, que alcanzó cifras récord en marzo.





Según Psaki, México "tomó la decisión de mantener 10.000 efectivos en su frontera sur" con Guatemala, pero no explicó si se trata de militares.



Ebrard elevó este martes la cifra a 12.000 personas, aclaró que llevan tiempo desplegados y que son agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), efectivos de la Guardia Nacional y funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), que se encarga de los menores de edad.



También hay miembros del Ejército y de la Marina.





El canciller justificó el operativo para abordar la crisis de menores migrantes no acompañados y dijo que en el Gobierno mexicano están "preocupados" por el incremento "notabilísimo" de estos niños, que son utilizados por redes de tráfico "para cruzar México y llegar a Estados Unidos".



México registró en marzo una cifra récord de 17.445 migrantes presentados ante las autoridades migratorias y 3.139 menores no acompañados detectados por el DIF, en su mayoría de Guatemala y de Honduras.



Ebrard recordó que la legislación mexicana no permite tener a menores en estaciones migratorios, y reconoció que el Gobierno debe ampliar la capacidad del DIF para poder atenderlos.





"¿Por qué México tiene que regular eso? Por la preocupación de menores que atraviesan nuestro territorio. Son nuestra responsabilidad de un modo u otro", dijo.



También explicó que hay un acuerdo con el Gobierno de Joe Biden para "ir por estos traficantes" de niños migrantes, ya que "nunca habíamos visto un tráfico de menores tan grande".



En la misma línea, el presidente López Obrador dijo que la estrategia migratoria de México busca "cuidar a los niños porque los traficantes de indocumentados los están utilizando y esto es una gravísima violación a los derechos humanos".



"Aprovecho para decirle a los hermanos centroamericanos de Guatemala, de El Salvador y de Honduras a que nos ayuden para que no se utilice a los niños", dijo.



La semana pasada, el Gobierno estadounidense reveló cifras récord de detenciones de indocumentados en su frontera con México, con más de 172.000 en el mes de marzo, entre ellos casi 19.000 menores, un récord histórico.



La Casa Blanca ha insistido en que la frontera "está cerrada" y en que la mayoría de quienes lleguen sin documentos serán expulsados, pero eso no ha rebajado las llegadas a la zona limítrofe, sobre todo las de menores solos.



El Ejecutivo de Biden ha recibido críticas porque muchos menores que han cruzado la frontera se han quedado más tiempo del permitido por ley en centros de detención gestionados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP, en inglés), que no están diseñados para niños.