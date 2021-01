El covid-19 cega la vida del patólogo Edgardo Murillo Castillo

Tegucigalpa, Honduras.

El gremio médico de Honduras volvió a ser golpeado por la pandemia del covid-19, luego de conocerse este domingo el lamentable fallecimiento del patólogo Edgardo Murillo Castillo, quien estaba internado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) de la capital.

Al parecer, el galeno tenía varios días de estar luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos a causa del coronavirus.

Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social, dio a conocer la información a través de un video que colgó en sus redes sociales. "Querida población de Honduras, hoy es un domingo malo para el gremio médico, ha fallecido el doctor Edgardo Murillo, y me atrevo a grabar este video en mi lugar de trabajo, normalmente no lo hago, no uso mi tiempo para esto, pero me llama a hacerlo".

"Quiero decirle a la población, sobre todo a la de la zona norte del país, que estamos en colapso total, no tenemos cupo para pacientes, un ejemplo es el Seguro Social. También tenemos múltiple personal contaminado, acaba de morir un colega", añadió Umaña.

"Tenemos cinco colegas debatiéndose entre la vida y la muerte, se han habilitado áreas que no son de UCI para dar respuesta a los derechohabientes que necesitan ventilación mecánica, incluyendo un doctor. Quiero pedirles que no salgan de sus casas, la Mesa Multisectorial debe poner acción enérgica, controlar a la población por dígitos, cómo es posible que los partidos políticos anden en concentraciones y los médicos con las enfermeras estén con los muertos", cuestionó.

Trabajaba en la Unah

Por su lado, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) extendió un acuerdo de duelo lamentando la irreparable pérdida del doctor Edgardo Murillo Castillo.

"El doctor Edgardo Murillo Castillo se desempeñaba como docente del departamento de Patología, presidente del claustro de profesores y representante docente al Consejo Universitario por la Facultad de Ciencias Médicas", informó el acuerdo.

El texto también subrayó que Murillo Castillo, durante el ejercicio de su profesión, se destacó como un gran profesional, docente y amigo de la Facultad. A su vez, remarcó que debido a su dedicación, entrega y compromiso, se ganó el respeto, cariño y admiración de sus compañeros, colegas, alumnos y sociedad en general.