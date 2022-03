“The Batman” llegó a los cines el pasado viernes, 4 de marzo y todo mundo está hablando de esta película y para sorpresa de muchos, ya tiene fecha de estreno en la plataforma de streaming de HBO Max.

La cinta protagonizada por Robert Pattinson y Zoë Kravitz se estrenará el 19 de abril en la app, así lo confirmó Warner, esto sigue la estrategia de WarnerMedia de estrenar las películas en streaming 45 días después de su estreno en cines, sin excepción.

Éxito en taquilla

“The Batman” superó todas las expectativas recaudando 134 millones de dólares durante el fin de semana de su estreno en Estados Unidos, convirtiéndose en la segunda película más taquillera desde el inicio de la pandemia, tras “Spider-Man: No Way Home”.

La productora Warner Bros tenía grandes esperanzas en esta reinvención de Batman, pero eran pocos quienes se aventuraban a fijar el techo de los ingresos totales en su debut por encima de los 100 millones.

Durante su primer fin de semana en los cines de EE.UU., la versión protagonizada por Robert Pattinson superó a todas las películas previas del superhéroe de DC, menos a “Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016), que alcanzó los 166 millones de recaudación.

Además, el estreno más exitoso hasta la fecha de su director, Matt Reeves, era “Dawn of the Planet of the Apes” (2014), con el que consiguió 73 millones de dólares.

“The Batman” también marcó distancia con respecto a “Uncharted”; hasta ahora el mejor estreno de 2022 en EE.UU., con 50 millones de dólares.