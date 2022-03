El universo “The Walking Dead” estrenará una nueva serie derivada en 2023 bajo el título “Isle of the Dead”, informó este lunes AMC Networks, distribuidora principal de la saga.

Esta nueva entrega contará con seis capítulos basados en una trama postapocalíptica desarrollada en Manhattan (Nueva York) y retomando los personajes de Negan (Jefrey Dean Morgan) y Maggie (Lauren Cohan) en la serie principal.

Aún no se ha concretado la fecha exacta del estreno ni está claro si tendrá más de una temporada esta serie que producirá y guionizará Eli Jorne, que estuvo a cargo de varios episodios de “The Walking Dead”.

La serie original “The Walking Dead” llega a su final este año con la emisión de los capítulos restantes de la temporada 11, pero los artífices de la franquicia parecen querer alargar el universo de zombis con “Isle of the Dead” y la otra producción derivada, “Tales of the Walking Dead”, que se estrenará este año.

Desde el inicio de la serie en 2010, sus creadores se han prodigado otras dos veces más en el formato de los ‘spin-off’ o miniseries relacionadas, con “Fear of the Walking Dead” (2015) y “The Walking Dead: World Beyond” (2020).

En paralelo, ya se está desarrollando otra miniserie enfocada en los personajes de Daryl y Carol, y se pretende estrenar una película basada en “The Walking Dead”, en la que Andrew Lincoln volvería a dar vida al personaje de Rick Grimes.