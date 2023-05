Día de Star Wars: por qué se celebra y cuál es la agenda del festejo

La celebración anual del 4 de mayo se ha vuelto original y popular precisamente por la curiosa conexión entre la personalidad británica y la frase más icónica de la mítica película, que se ha mantenido vigente durante muchos años.

La determinación histórica de esta fecha en particular no se basa en la fecha de nacimiento de George Lucas o la fecha de estreno de la primera película, sino en la victoria de Margaret Thatcher en las elecciones generales del Reino Unido de 1979.

El 4 de mayo de 1979, miembros de su partido político decidieron felicitarla públicamente escribiendo un mensaje al London Evening News, transcrito con la frase tradicional de la película: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations” (Que el 4 de mayo te acompañe, Maggie. Felicitaciones) La frase original: Que la Fuerza te acompañe (en inglés May the force be with you) Usada por personajes del universo de ciencia ficción creado por el director estadounidense George Lucas para dar buena suerte, la frase finalmente fue utilizada por los medios de comunicación para influir en la comunidad de estrellas de Mid-War y entró extraoficialmente en la imaginación de todos los fanáticos el 4 de mayo

La Star Wars Celebration será en Londrés en el recinto ExCel. ¿Cómo ver el evento de Star Wars 2023? Los fans pueden seguir en directo el streaming del evento a través de YouTube o la web oficial de la celebración. El precio de las entradas es de 65 libras (2,016.63 Lempiras hondureños) cada díao. Estas las puedes encontrar en la página web oficial.

En caso de quedarse sin boletos para el evento la organización ha habilitado un servicio oficial de reventa para los asistentes, esto es para las personas que no lograron comprarlos a tiempo con unas entradas de última hora de forma fácil y legal de otros aficionados que no vayan a asistir. ¿Qué hay de las series de Star Wars? Estos también serán los protagonistas estos días. Se han anunciado proyectos de los que se sabe muy poco, como Ahsoka, Skeleton Crew o The Acolyte. Los cuales se presentarán en algunos paneles por primera vez. Se verá el estreno del primer tráiler y se obtendrá una introducción completa al elenco principal de Ahsoka. En la última Celebration se anunció Skeleton Crew, una nueva serie protagonizada por Jude Law en la cual seguirá las aventuras de un grupo de jóvenes que sobrevivieron a la guerra contra el Imperio al mismo tiempo que The Mandalorian. Para los fanáticos todavía hay esperanza de que gracias a Law se conozca al resto del elenco y se vean las primeras imágenes de la serie. The Acolyte, una nueva serie que lleva muy atrás en la cronología galáctica, describen la breve información de producción publicada por Lucasfilm sobre la cinta: “Un antiguo Padawan se reúne con su maestro Jedi para investigar una serie de crímenes, pero las fuerzas a las que se enfrentan son más siniestras que lo que esperaban.” Como actores principales estarán Lee Jung-jae (‘El juego del calamar’), Amandla Stenberg (‘Los juegos del hambre’), Jodie Turner Smith (‘Ana Bolena’), y Manny Jacinto (‘The Good Place’) , a los que acompañarán otros actores muy conocidos: como Dafne Keen (Logan), y Carrie-Anne Moss (The Matrix). Estos son paneles informativos que no se puede perder de la Star Wars Celebration 2023 si es un gran fanático: Lucasfilm’s Studio Showcase: Viernes 7 de abril - 4:00 a 5:30 de la mañana El gran evento que contará con los creadores de las nuevas historias de Star Wars en cine y televisión para hablar de “las futuras aventuras” que están por venir, “incluyendo The Mandalorian, Andor ¡y más!” según informa la propia LucasFilms. The Making of Andor Season One: Viernes 7 de abril - 8:00 a 9:30 de la mañana El productor ejecutico Tony Gilroy y Diego Luna, y el protagonista de Andor, repasarán junto a su equipo los pormenores del rodaje de la primera temporada de Star Wars: Andor Ahsoka