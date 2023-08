Director español Víctor Erice será homenajeado en el Festival de San Sebastián

El prestigioso cineasta español Víctor Erice recibirá el premio honorífico Donostia en el Festival de cine de San Sebastián, que tendrá lugar en la segunda quincena de septiembre, anunció el certamen.

El realizador vasco recibirá el galardón el 29 de septiembre, “50 años después” de haber ganado la Concha de Oro, el máximo premio del festival donostiarra, por “su primer largometraje en solitario, ‘El espíritu de la colmena’”, señaló un comunicado.

Coincidiendo con la entrega del premio, el festival proyectará la última película del veterano cineasta de 83 años, “Cerrar los ojos”.

Rodada más de tres décadas después de su último largometraje, esta película estuvo en el centro de una polémica en el pasado Festival de Cannes.

El director español no acudió al estreno y criticó que la elogiada cinta no hubiera sido admitida a tiempo en alguna sección en competición.

Erice ha tenido una gran vinculación con San Sebastián, desde que en su debut como realizador, en una película que codirigió en 1969, “Los desafíos”, ganara la Concha de Plata a la mejor dirección.

El otro Premio Donostia de la 71ª edición del festival vasco recaerá en el actor español Javier Bardem, pero su presencia está en el aire por la huelga de actores de Hollywood.

El Festival de San Sebastián, del 22 al 30 de septiembre, abrirá con el último film del realizador japonés Hayao Miyazaki, “Kimitachi wa Do Ikiruka” (The Boy and the Heron, El chico y la garza), y bajará el telón con “Dance First”, del realizador británico James Marsh, ambas fuera de concurso.