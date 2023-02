Sofia Carson y Diane Warren cantarán en los Premios Oscar

La actriz y cantante Sofia Carson y la compositora Diane Warren actuarán en la gala de los Premios Óscar para cantarán la canción nominada “Applause”, del filme “Tell It Like a Woman”.

La Academia de Hollywood informó en un comunicado de la presencia de ambas en la ceremonia, un día después de haber anunciado que la cantante Rihanna también actuará, con su interpretación de “Lift Me Up”, otra de las canciones nominadas.

Ambas canciones han sido consideradas en la categoría de mejor canción original y compiten al Óscar con “Hold My Hand” de Lady Gaga para el filme “Top Gun: Maverick”, “Naatu Naatu” de M.M. Kerevani de la película “RRR” y “This Is A Life” de David Byrne de la película “Everything Everywhere All at Once”.

En los próximos días, la Academia de Hollywood dará a conocer otras actuaciones previstas en esta nueva entrega de los premios más reputados de la industria del cine.

Esta será la primera experiencia en los Óscar para Carson, la actriz, cantante y bailarina estadounidense de ascendencia colombiana que ha sido conocida por trabajos como “Descendants” (2015) y “Pretty Little Liars: The Perfectionists” (2019).

Por su parte, Diane Warren tiene una larga relación con la Academia de Hollywood, pues la compositora estadounidense ha recibido hasta ahora 14 nominaciones al Óscar.

En 2011 recibió un Globo de Oro por el tema “You Haven’t Seen The Last Of Me” de la película “Burlesque” protagonizada por Cher y Christina Aguilera y a su trayectoria también la enmarca un premio Grammy y un Emmy.

Warren también es responsable de éxitos musicales como “Nothing’s Gonna Stop Us Now” de Starship, “If I Could Turn Back Time” de Cher, “Because You Loved Me” de Celine Dione o “I Don’t Wanna Miss a Thing” de Aerosmith, por mencionar algunos.

Esta año el comediante Jimmy Kimmel será el presentador de la 95ª edición de los Óscar que se emitirá en cadenas de todo el mundo el domingo 12 de marzo de 2023, desde el Dolby Theatre de Los Ángeles (California, EE.UU.).

