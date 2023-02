‘The Mandalorian’ rebasa las expectativas de Pedro Pascal

En 2019, Pedro Pascal se puso por primera vez la armadura de Din Djarin para protagonizar “The Mandalorian”, la primera serie de acción real derivada de la franquicia “Star Wars”.

Desde entonces, el programa exclusivo de Disney+, creado por Jon Favreau y producido por Dave Filoni, fue todo un éxito y muy bien recibido por los amantes de la historia galáctica.

Ahora, con la tercera temporada a la vuelta de la esquina, pues llegará este 1 de marzo, Djarin, acompañado por Grogu, viajará a una nueva aventura colmada de batallas. “Poder estar en ese mundo de nuevo y traer más sorpresas ha sido especial para mí”, contó, en su momento, Pascal desde la Comic Con Brasil, donde acudió a mostrar un adelanto de la serie, en diciembre pasado.

Aunque entonces el actor chileno, de 47 años, no sabía que Favreau ya tenía escrita la cuarta temporada, como recientemente lo confesó, sí recalcó que su tercera entrega sería aún más sorprendente que la anterior. “Quedé impactado de que siguen sobrepasando las expectativas. Hay más acción, emoción y más efectos especiales, batallas enormes”, afirmó.

El drama galáctico ha representado para el también protagonista de “The Last Of Us” un crecimiento como artista en el que le toca explorar, además de galaxias muy lejanas, nuevas formas de expresión, por no poder mostrar el rostro.

“Desde que inicié el proyecto y hablé con los creadores se entendía muy claro lo que era. De ahí, crear detalles que le dan vida, que cuenta el cuento de alguien muy armado y que de a poco saca sus armas mentales y emocionales”, señaló Pascal.

En esta inminente entrega, la Nueva República lucha por alejar a la galaxia de su oscuridad, mientras que el mandaloriano Djarin se cruzará con viejos aliados y hará nuevos enemigos. “Me encanta descubrir las nuevas maneras de ponerle color. Físicamente es un trabajo de grupo, porque tenemos un equipo que me pide ocupar mucho mi cuerpo para darle vida al personaje”, sostuvo en el encuentro con medios.

Las temporadas que están por venir deberán integrar en su narrativa la historia de “El Libro de Boba Fett”, además de otras producciones del mismo universo que están por llegar, como “Ahsoka”. Pero Pascal, ya con cuatro años enfundado en la armadura, sabe muy bien cómo llevar a “Mando” a sus futuras hazañas.

“Prepararme ha sido algo que he ido descubriendo con la experiencia, estar en posproducción y hacer la voz, porque aunque estuve en el set por esa escena, igual se puede cambiar el texto. Es como una cirugía muy interesante que cada vez se descubre más y más”, confesó.

En el elenco de esta tercera temporada también destacan Carl Weathers, Giancarlo Esposito y Christopher Lloyd como estrella invitada.