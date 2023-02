Premios BAFTA 2023: ellos son los ganadores

El cineasta germano agradeció a su hija por convertir “dudas en confianza”, luego de que ella lo convenció de hacer una película sobre la poderosa novela de Remarque de 1929, que ella leía en el colegio.

A un mes de que se otorguen los Óscar, para los que tiene ya 9 nominaciones, el filme de Berger con 14, se había convertido en la película de lengua extranjera más nominada en la historia de los BAFTA en 76 años.

En la categoría de mejor actriz, ganó la australo-estadounidense Cate Blanchett por su papel de jefa de orquesta implacable en “Tar”.

La actriz, de 53 años, venció frente a las actrices Viola Davis, Danielle Deadwyler, Ana De Armas, Emma Thompson y Michelle Yeoh.

El estadounidense Austin Butler obtuvo el galardón de mejor actor por su papel en “Elvis” sobre la leyenda estadounidense del rock’n roll.

Lista de ganadores:

-Mejor película: Sin novedad en el frente

- Mejor director: Edward Berger (Sin novedad en el frente)

- Mejor actor: Austin Butler (Elvis)

- Mejor actriz: Cate Blanchett (Tár)

- Mejor actriz secundaria: Kerry Condon (Almas en pena de Inisherin)

- Mejor actor secundario: Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin)

- Mejor película de habla no inglesa: Sin novedad en el frente

- Mejor guion original: Almas en pena de Inisherin

- Mejor guion adaptado: Sin novedad en el frente

- Mejor película animada: Pinocho

- Mejor documental: Navalny

- Mejor casting: Elvis

- Mejor fotografía: Sin novedad en el frente

- Mejor diseño de vestuario: Elvis

- Mejor edición: Todo a la vez en todas partes

- Mejor maquillaje: Elvis

- Mejor banda sonora: Sin novedad en el frente

- Mejor diseño de producción: Babylon

- Mejor sonido: Sin novedad en el frente

- Mejores efectos especiales: Avatar: El sentido del agua

- Mejor película inglesa: Almas en pena de Inisherin

- Mejor debut de un director, escritor o productor británico: Aftersun

- Mejor corto británico de animación: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

- Mejor corto británico: An Irish Goodbye

- Bafta honorífico: Sandy Powell

- Mejor actor/actriz emergente: Emma Mackey