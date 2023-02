De Mickey a Skywalker: Disney expone cien años de magia

Porque junto al robot BB-8 y un soldado del imperio puede verse la espada láser con la que luchaba Luke Skywalker, o los dados dorados que le sirvieron a Han Solo para conseguir su emblemática nave, el “Halcón Milenario”, en una partida contra Lando Calrissian.

Todos los seguidores de Disney y de factorías a su cargo como Pixar y Marvel encuentran su sitio en esta muestra, que también se detiene en la música.En una gran sala se proyectan las escenas a las que acompañan muchas de las canciones y melodías más conocidas de Disney, de películas como “Lady and the Tramp”, “The Three Caballeros”, “Fantasy” o “The Little Mermaid” y se exhiben las partituras de numerosas composiciones.Y cómo no, el arte de la animación.