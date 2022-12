Henry Cavill confirma que no volverá a interpretar a Superman

El cineasta, responsable de sagas tan exitosas de Marvel como ‘Guardianes de la Galaxia’, ha dejado entrever que la nueva entrega de las aventuras del personaje se centrará en explorar sus años de la juventud como reportero del diario Daily Planet , por lo que ya no cuenta con Henry Cavill.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete inglés no ha disimulado su malestar ante lo repentino de este cambio de planes, aunque, fiel a su elegancia y compostura, ha aceptado las reglas del juego de Hollywood con total deportividad, expresando su deseo de que su adorado Superman siga triunfando en taquilla e inspirando a millones de niños y adolescentes en todo el mundo.

“Acabo de salir de una reunión con James Gunn y Peter Safran, y tengo tristes noticias. Después de todo, no regresaré en el papel de Superman. Aunque los estudios me dijeron que podía anunciar el regreso del personaje en octubre, antes de la contratación [de los nuevos dirigentes], reconozco que no ha sido una noticia fácil de digerir, pero así es la vida”, ha dicho en su perfil.

“Mi turno para llevar la capa ya ha pasado, pero todo aquello que representa Superman sigue existiendo. Ha sido un viaje muy divertido con todos ustedes, para adelante y hacia arriba”, reza la emotiva despedida que ha dirigido a todos los fans de Superman.