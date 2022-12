Hugh Grant regresa a HBO con serie ‘The Palace’

Hugh Grant fue elegido para participar en la próxima serie de HBO “The Palace”, protagonizada por Kate Winslet, informaron medios estadounidenses.

Grant se une como estrella invitada a un elenco que también incluye a Matthias Schoenaerts y Andrea Riseborough. Se dice que el drama cuenta la historia de un año dentro de los muros del palacio de un régimen autoritario a medida que comienza a desmoronarse.

El proyecto marca el regreso a HBO de Grant luego de su participación en la serie “The Undoing”, que le valió nominaciones a los premios Emmy, Critics Choice y Screen Actors Guild. Fue el programa más visto de HBO en 2020.

Grant también se reunirá con el director Stephen Frears en “The Palace”; los dos trabajaron juntos anteriormente en “A Very English Scandal” y “Florence: La Mejor Peor de Todas”.

Grant tiene un cameo en “Glass Onion: Un Misterio de Knives Out”, que llega a Netflix el 23 de diciembre. Próximamente se le verá en “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”, que se estrenará en marzo de 2023, y protagoniza junto a Jerry Seinfeld en “Unfrosted: The Pop-Tart Story”.

“The Palace” será la cuarta serie de HBO con Winslet en el papel principal. En junio se anunció que Winslet también protagonizará la serie de HBO “The Trust”, basada en la novela del mismo nombre de Hernán Díaz. Antes de eso, protagonizó la serie de HBO “Mare of Easttown”, por la que ganó el premio Emmy a la mejor actriz en una serie limitada. Anteriormente había ganado en la misma categoría en 2011 por la serie de la misma compañía Mildred Pierce. Aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento para “The Palace”.