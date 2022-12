Evangeline Lilly quiere nuevas narrativas para las mujeres

Para la actriz Evangeline Lilly, buscar que las mujeres tengan más protagonismo y sean mayoría en las producciones de Hollywood ya no es necesario.

De acuerdo con la canadiense, quien interpretó a Kate Austen en “Lost”, hace ya un par de años que la balanza se inclina a favor de las mujeres y que el mundo del espectáculo apuesta más por los personajes femeninos. “Siento que desde 2018 la industria ha cambiado a nuestro favor y ahora tenemos más historias de mujeres que de hombres. Creo que no estamos en un momento en el que tengamos que cambiar la dinámica”, aseguró en entrevista desde la Comic Con Experience (CCXP) en Brasil.

Sin embargo, Lilly considera que debería haber nuevas narrativas con historias pensadas principalmente para personajes femeninos. “Lo que no me resulta muy emocionante son las películas en las que toman un personaje masculino y le ponen tetas, como si debería haber una versión femenina. Tenemos muchísimas otras historias para contar que son nuestras. No sólo se trata de tomar una historia de un hombre y hacerlo mujer. Lo que sí me gustaría ver es más cosas como (el programa de Disney+) WandaVision, donde hay una historia hecha originalmente para una mujer y donde se siente esencialmente íntima para una mujer”, aseveró.

Aquella serie de Disney+ es parte del Universo Cinematográfico de Marvel, un mundo que la actriz conoce muy bien porque ella también forma parte de él, al interpretar a Hope Van Dyne en los filmes de Ant-Man. De hecho, Lilly visitó la CCXP para promocionar la nueva película de la franquicia, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que llegará a cines el 17 de febrero.

Se presentó un avance exclusivo del proyecto. Su papel en estas, dijo la actriz, le ha permitido llegar a más gente y convertirse en todo un referente de la ciencia ficción y de las nuevas generaciones, algo que ella celebra. “Es hermoso estar en una posición donde puedes ser un modelo a seguir para las niñas, las grandes y en realidad para todos. Creo que todos estos personajes de superhéroes son muy aspiracionales y todos necesitamos personas a las que admirar y no siempre las tenemos en nuestra vida real. No todos tienen increíbles padres o abuelos geniales que nos guíen con sabiduría, así que tener todos estos personajes en la pantalla puede ayudar a la gente”, consideró.

Agregó que en esta cinta, fue divertido ya no interpretar al único personaje femenino del elenco principal. “Ahora durante toda la historia tengo dos aliadas femeninas y dos aliados masculinos, lo que quiere decir que somos tres mujeres en realidad y tener la balanza de nuestro lado ha sido importante”, señaló.

Lilly también reconoció el entusiasmo de sus fans latinoamericanos, que la recibieron ayer con euforia. “No importa a donde vayas, ellos te conocen. Brasil especialmente ha sido increíble, se vuelven locos. Cuando me paré en el escenario pude sentir la vibración en el suelo de tantos gritos fue impresionante”, dijo.