El filme “Everything Everywhere All at Once” lidera los Critics Choice Awards

El filme de Daniel Kwan y Daniel Scheinert “Everything Everywhere All at Once” encabeza la lista de nominaciones, con 14 de ellas, para la 28ª edición de los Critics Choice Awards, que se llevará a cabo el 15 de enero de 2023, informó este miércoles la organización.

La película de esos dos directores, conocidos como “los Daniels”, aparece en las categorías más importantes de estos galardones como candidata a mejor película, mejor director y mejor actriz, en este último caso por su protagonista, Michelle Yeoh.

El segundo filme con más nominaciones es “The Fabelmans”, de Steven Spielberg, con 11 menciones entre las que se encuentran mejor película, mejor guion original, mejor director y mejor actriz, entre otras.

Por su parte, “Babylon” de Damien Chazelle, recibió 10 nominaciones, mientras que la favorita de los Golden Globes, “The Banshees of Inisherin”, de Martin McDonagh, obtuvo nueve. Ambas coinciden en las categorías a mejor película y mejor dirección.

La lista continúa con películas dedicadas a vidas de músicos como “Elvis” de Baz Luhrmann, quien sumó siete menciones, una de ellas por la actuación de Austin Butler; y “Tár”, con el mismo número de nominaciones y en las que su protagonista, Cate Blanchett, también fue seleccionada como mejor actriz.

Ambas producciones también están nominadas a mejor película y, además de enfrentarse a las ya mencionadas, competirán con “Glass Onion: A Knives Out Mistery”, “RRR”, “Top Gun: Maverick”, “Woman Talking” y “Avatar: The Way of Water”. Anteriormente se habían dado a conocer las nominaciones de los Critics Choice Awards en el área de televisión, donde quedaron como favoritas “Abbott Elementary”, de la ABC, con seis nominaciones, y “Better Call Saul”, de AMC, con 5 candidaturas.

El evento organizado por la Critics Choice Association tendrá lugar en el hotel Fairmont Century Plaza de Los Ángeles, se celebrará el domingo 15 de enero y se podrá seguir en vivo en la cadena de televisión The CW. La asociación está conformada por más de 600 críticos de Estados Unidos y Canadá, que son los encargados de votar las producciones más relevantes del año.