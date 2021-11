En los últimos meses el restaurante ‘La esquina del sabor garífuna’ se ha convertido en uno de los lugares favoritos para visitar de los sampedranos, debido a sus deliciosos y económicos platillos.

El chef y emprendedor Reny Gutiérrez cocina desde que era muy niño y siempre soñó con tener su propio restaurante. Ahora que su sueño es realidad, se esmera por complacer a cada uno de los clientes que visita su local y deciden darle una oportunidad a su comida.

“Desde que empecé a cocinar soñé que iba tener mi negocio. Sabía que no iba ser fácil, pero aquí estamos gracias a Dios. Yo cocino desde los 7 años, soy el mayor de mis hermanos, entonces me tocaba prepararle comida a ellos, cuando salí a la ciudad comencé a trabajar en varios restaurantes. Yo hago esto porque me encanta”, asegura Gutiérrez.