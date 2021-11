“Cuando inicié con esta tienda tenía 16 años y créanme que lo que más quería desde el día número uno, era darles cada vez más y más productos, cada vez me ha costado más. Pero Dios nunca me ha dejado sola y me ha recalcado que así como me está costando así tendré mis recompensas”, con este mensaje celebró una joven sampedrana el tercer aniversario de su emprendimiento.

Se trata de Odalys Cárcamo de 19 años de edad y que a pesar de su edad, ya maneja dos emprendimientos “Thunder’s Boutique” en el rubro de la belleza y “Entrerollos”, en el que vende repostería.

En esta ocasión celebró el aniversario de su tienda en la que vende productos de belleza y que comenzó desde su casa en la colonia Miguel Ángel Pavón, buscando una forma de ayudar a su familia.