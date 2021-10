Los precios de cada uno de los postres no pasa de 100 lempiras.

“En octubre del año pasado decidí abrir mi negocio desde casa, haciendo servicio a domicilio, pick up y con todas las medidas de bioseguridad”, comparte la joven que reside en Villas del Bosque .

“Me he dado a conocer gracias a los vecinos, amigos y personas que recomiendan mis productos. Trabajo todos los días con pedidos desde las 7:00 am. Mi mamá me ayuda con las entregas”, explica Angy.

El número de teléfono para hacer pedidos a domicilio es 9821-2515, también se pueden hacer vía pick up. Se le puede encontrar en Facebook e Instagram como “crêpes sucrées” “crepessucrees_hn”.