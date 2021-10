“Nuestro negocio nació en respuesta a la necesidad de empleo, los comunicadores y publicistas fuimos golpeados muy duro por la pandemia. No teníamos trabajo así que decidimos crear uno. Jonathan tiene el conocimiento y el manejo de compras y ventas. Lidia, mi hermana es Licenciada en Comunicaciones y muy buena en mercadeo por redes y yo también comunicadora, soy muy buena en servicio al cliente y ventas por redes”, asegura Natalia Villars.

Los emprendedores se encargaron de transformar por completo el local y decorarlo para ofrecer a sus clientes una gran experiencia. El negocio está abierto de lunes a viernes de 8 am a las 5:30 pm y los días s ábado atienden desde las 8:00 am hasta las 3:00 pm.

“Emprender es un acto de valor y fe. Ciertamente no es fácil pero si alguien quiere emprender, el mejor consejo es que se comprometa. Le de todo el esfuerzo y tiempo que pueda por que los frutos solo se ven si se trabaja duro. Que tu emprendimiento no sea tu tiempo extra sino tu todo, así se cuida mejor”, aconseja Villars a los emprendedores.

“El día que Jonathan había decidido irse del país a trabajar al extranjero, ese día lo llamé para contarle la idea, me dijo que lo pensáramos bien y que no sería fácil, pero caímos en cuenta que si esperábamos el momento correcto, nunca haríamos nada pues siempre tendríamos inseguridades o miedos. No nos arrepentimos”, reflexiona Natalia Villars.