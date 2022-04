“Uno siempre tiene miedo al fracaso, pero no hay que tener miedo. No hay como emprender, me retiré de la empresa privada poder dedicarme a esto y también dedicarle más tiempo a los niños”, explica Elín.

Por su parte, Cindy asegura: “Tengo tres años de no trabajar en empresa privada, no hay que tenerle miedo a los retos, hay bastante competencia, pero cada restaurante ofrece algo especial. Toda la vida trabajé en logística, pero siempre me apasioné con la comida. Desde niña lo soñé”.