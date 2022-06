Spirit Animal Coffee, un café único en San Pedro Sula

La emprendedora hondureña Kathya Irías y su socio Paul Gromek son el motor del café “Spirit Animal Coffee”, uno de los nuevos lugares para visitar en la ciudad de San Pedro Sula, que definitivamente es más que una cafetería.

Kathya (32), es originaria de La Ceiba, Atlántida, y aunque es arquitecta de profesión, se describe como “una comerciante por pasión”. Su misma pasión por el mundo de la agronomía, la llevó a convertirse en una emprendedora del rubro cafetero.

“Mis papás eran ingenieros agrónomos. Ambos graduados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) e incursionadores con programas de café en Honduras. El trabajo de ellos me dio ese contacto con el rubro. No me dejaron estudiar la carrera de agronomía, pero para mi siempre fue un sueño”, comparte Kathya.

“Ya con mi carrera profesional, logré salir del país. Estaba residiendo en Panamá, trabajando para una multinacional y desde 2013 comencé el proceso de investigación para trabajar en el proyecto de mis sueños (Spirit Animal Coffee). Tenía la misión, visión y propósito de ayudar a los productores hondureños y lograr algo que cambiara la vida de ellos de forma socioeconómica”, asegura la emprendedora.