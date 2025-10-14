¿Dónde y cómo votar en Houston en las elecciones Honduras 2025?

San Pedro Sula, Honduras.

El Consulado General de Honduras en Houston, Texas, es uno de los 15 centros de votación habilitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Estados Unidos para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

Los hondureños residentes en Houston podrán ejercer su voto en esta sede consular, ubicada en la suite 530 del 9800 Centre Parkway.

La jornada electoral se llevará a cabo entre las 6:00 a.m. y las 4:00 p.m. hora local, según la normativa establecida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el voto en el exterior.

Los hondureños en el extranjero solo podrán votar para elegir al presidente y a tres designados presidenciales (vicepresidentes), según la Ley Electoral de Honduras.