¿Qué documentos necesitas para votar desde EEUU en las elecciones de Honduras 2025?

El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) instalará 15 centros de votación en las principales ciudades de Estados Unidos el próximo 30 de noviembre para que los hondureños residentes en el país norteamericano puedan ejercer su voto en las elecciones generales de 2025.
Cerca de 400 mil ciudadanos hondureños están inscritos en Estados Unidos, donde se habilitarán 15 Juntas Receptoras de Voto (JRV) en 12 ciudades con alta concentración de población hondureña.
Entre estas se encuentran Houston, Dallas, Miami, Nueva York, Los Ángeles, Nueva Orleans, Atlanta, Charlotte, San Francisco, Chicago, Washington D.C. y Boston.
Documentos que necesitas para votar
Los hondureños deberán presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) en el consulado correspondiente de su ciudad para poder votar.
Si aún no cuenta con su DNI puede tramitarlo a través del consulado de Honduras correspondiente, solicitando una cita en el sitio oficial del consulado: https://citaconsular.sreci.gob.hn/citaconsular/pages/layout/
Se recomienda verificar la información personal y el centro de votación asignado antes del día de las elecciones para poder ejercer su voto sin contratiempos.
Candidatos presidenciales
Los votantes hondureños podrán elegir entre cinco partidos políticos.
Una de las candidatas es Rixi Moncada del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Los otros candidatos presidenciales son Nasry Asfura, del Partido Nacional, primera fuerza de oposición, y Salvador Nasralla, del Liberal, segunda fuerza de oposición.
La persona que resulte electa en noviembre asumirá como sucesora de la actual presidenta, Xiomara Castro, el 27 de enero de 2026.