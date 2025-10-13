¿Qué documentos necesitas para votar desde EEUU en las elecciones de Honduras 2025?

San Pedro Sula, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) instalará 15 centros de votación en las principales ciudades de Estados Unidos el próximo 30 de noviembre para que los hondureños residentes en el país norteamericano puedan ejercer su voto en las elecciones generales de 2025.

Cerca de 400 mil ciudadanos hondureños están inscritos en Estados Unidos, donde se habilitarán 15 Juntas Receptoras de Voto (JRV) en 12 ciudades con alta concentración de población hondureña.

Entre estas se encuentran Houston, Dallas, Miami, Nueva York, Los Ángeles, Nueva Orleans, Atlanta, Charlotte, San Francisco, Chicago, Washington D.C. y Boston.