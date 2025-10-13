¿Dónde está ubicado el consulado de Honduras en Los Ángeles y horario?

San Pedro Sula, Honduras.

El Consulado General de Honduras en Los Ángeles, California, (EEUU) es uno de los centros de votación habilitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que los hondureños residentes en Estados Unidos puedan ejercer su voto en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre de 2025.

La sede consular se encuentra ubicada en la suite #500 del 435 E. Colorado Street, en la ciudad de Glendale, California.

Los votantes hondureños deberán presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) para poder ejercer el sufragio.