¿Dónde está ubicado el consulado de Honduras en Los Ángeles y horario?

El Consulado General de Honduras en Los Ángeles, California, (EEUU) es uno de los centros de votación habilitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que los hondureños residentes en Estados Unidos puedan ejercer su voto en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre de 2025.
La sede consular se encuentra ubicada en la suite #500 del 435 E. Colorado Street, en la ciudad de Glendale, California.
Los votantes hondureños deberán presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) para poder ejercer el sufragio.
Dirección y horario de atención
El consulado ofrece atención al público de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., y se recomienda agendar una cita previa a través del sistema de citas consulares en línea. La nueva sede cuenta con 10 ventanillas para atender a los usuarios.
El edificio en el que se encuentra el consulado cuenta con estacionamiento. Los ciudadanos que se trasladen en el transporte público pueden abordar las rutas de buses 180 o 217 hacia Glendale, y bajarse en la parada de The Americana at Brand, contigua a la sede consular.
Este centro de votación es uno de los 15 habilitados en EEEUU para los casi 400 mil hondureños inscritos en el país norteamericano para los comicios generales.