Maribel Espinoza declina a nominación como candidata a diputada

Tegucigalpa.

Maribel Espinoza, diputada del Partido Liberal y ex precandidata presidencial, comunicó este viernes que no aceptará una postulación como candidata a reelección como legisladora por Francisco Morazán. La congresista por Yoro explicó en un mensaje en sus redes sociales que, durante los últimos meses, ha recibido apoyo y propuestas para tomar la candidatura de un aspirante por Francisco Morazán y así optar a reelegirse, pero que no aceptará dicha nominación por varias razones.

Razones para declinar

Espinoza comenzó explicando las razones de su declinación argumentando que el Partido Liberal "tiene prohibido por ley hacer tal nominación a mi favor, conforme expresa el artículo 115 numeral 10 de la ley Electoral de Honduras, debido a participé como aspirante al cargo de elección popular para ser Presidente de la República en el mismo periodo electoral de 2025. Por ello, esta vedada tal postulación, por imperio de la ley".

"Debo declinar a tal postulación por mis principios y valores éticos; soy coherente y no caeré en las conductas depravadas y propias de politiqueros que con sus acciones han hecho perder la confianza en los ciudadanos en sus políticos", añadió. Consideró que "lo correcto" para aspirar a una reelección como diputada era haberse postulado como tal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Espinoza remarcó que su decisión fue optar al cargo de precandidata y buscar convertirse en presidenta de Honduras, pero que respeta el voto de los liberales. Por último, la diputada comunicó que "solo los ciudadanos que no hayan participado en las elecciones primarias, pueden ser candidatos para sustituir a otro en una casilla que haya quedado vacante".