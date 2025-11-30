Fiesta cívica en Villanueva: electores participan con entusiasmo

Villanueva

Los electores que visitan el Instituto Unión y Esfuerzo en Villanueva para ejercer el sufragio viven una fiesta cívica, en la que participan “los jóvenes y las personas mayores de edad que buscan hacer un cambio en el país”.

Así opinó Jacob Borjas, representante del Partido Innovación y Unidad (PINU) por la alcaldía de Villanueva, quien invitó a las personas que aún no han votado a que lleguen al instituto a ejercer el sufragio.

“Los motivamos a que asistan a realizar su voto, ya que cada voto cuenta y es muy importante realizarlo para hacer un cambio en lo que es el país”, señaló.

Destacó la importancia de elegir nuevas autoridades porque, en 16 años, la ciudad no ha visto cambios importantes.

El ciudadano Otto Fabián Pineda señaló que desde la mañana han trabajado para este proceso electoral “que estamos celebrando ahorita en paz”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Si usted mira, aquí en este cantón de la colonia Independencia, Villanueva, Cortés, ha estado todo en paz, socializando con todo el mundo, y cada quien buscando el gane y respetando la voluntad del pueblo”, indicó.

Maximino Briceño expresó su alegría “porque esta fiesta se está llevando en paz, como debe de ser. Que gane el que más electores tenga”.