Ebal Díaz reacciona a indulto de JOH: "Se hace justicia"

Tegucigalpa, Honduras.

El exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, se pronunció en su cuenta de X sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente reafirmó su apoyo al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, y aseguró que planea conceder un indulto absoluto al expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente preso en territorio estadounidense.

Tras el anuncio, Díaz publicó un mensaje cargado de contundencia política, defendiendo tanto al exmandatario como al Partido Nacional. “¡Se hace justicia! @JuanOrlandoH siempre fue y es INOCENTE! Y el Partido Nacional de Honduras @NacionalPartido NUNCA fue Narco Partido!”, escribió el exministro, desatando una ola de reacciones.