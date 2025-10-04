Suben los precios de siete alimentos clave en mercados hondureños

Tegucigalpa, Honduras

Luego de seis semanas consecutivas de estabilidad, al menos siete productos de la canasta básica registraron incrementos en sus precios en mercados como la Feria del Agricultor.

Los locatarios y representantes señalan que entre los alimentos que aumentaron se encuentran la cebolla, cuyo mazo pasó de 40 a 55 lempiras, y el culantro, que subió de 10 a 12 lempiras. El tomate pera también presentó un alza, al pasar de 12 a 15 lempiras, mientras que la lechuga se cotiza ahora en 22 lempiras, dos más que la semana anterior.

Otros productos como los frijolitos en bolsa subieron de 17 a 20 lempiras y la cebollina de 14 a 15 lempiras. Pese a estos aumentos, Silva señaló que la mayoría de los productos agrícolas mantienen sus precios estables, lo que ha permitido que el costo general de la canasta no sufra grandes variaciones.