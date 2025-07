Ihcafe, desde hace 40 años defendiendo el café hondureño con soluciones sostenibles

Investigación

“En ese tiempo no se conocía cómo combatirla. Se hacían aplicaciones químicas, pero no había resultados, porque la broca se resguarda en el interior del fruto”, explica el ingeniero Ángel Rafael Trejo , coordinador del programa. Fue entonces cuando el Ihcafe encendió las alarmas y decidió crear un enfoque integral para entender el ciclo de vida del insecto, su comportamiento y los momentos precisos en que se podía combatir.

Si no hay café, no hay broca

La primera línea de defensa es una práctica tan sencilla como potente: no dejar frutos en el cafetal al final de la cosecha. La broca permanece en los granos maduros, sobre maduros, verdes y secos que quedan en la planta o el suelo. Si no hay café, no hay broca. Esta lógica sustenta las llamadas prácticas culturales, que incluyen la recolección completa, el manejo de sombra y la nutrición balanceada.

Otra estrategia eficiente es el uso de las trampas artesanales o el control etológico, diseñadas con botellas plásticas y un atrayente especial producido por el Ihcafe. Esta mezcla de etanol, metanol y un terpenoide aromático logra capturar a las hembras adultas que buscan un lugar para poner sus huevos.

“El atrayente con terpenoide nos dura hasta 90 días en campo. Es una estrategia eficaz, económica y amigable con el ambiente”, asegura el experto.

Pero las trampas no están solas. Desde los años 90, el Ihcafe también implementa el control biológico, introduciendo enemigos naturales de la broca como las pequeñas avispas Cephalonomia stephanoderis y Prorops nasuta, así como el hongo Beauveria bassiana, que actúa de forma natural en muchos cafetales hondureños.

Lo más interesante es que, incluso si el productor necesita aplicar pesticidas, estos enemigos naturales no se ven afectados, ya que se encuentran protegidos dentro del fruto, igual que la broca.