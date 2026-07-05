Remesas y conectividad impulsan el comercio electrónico en Honduras

La economía hondureña cerró 2025 con señales de crecimiento que llegaron hasta la vida cotidiana de los hogares. El alza de las remesas, la mejora del mercado laboral, la expansión de internet y el acceso a nuevas formas de financiamiento fortalecieron el consumo interno, sobre todo en bienes duraderos como electrodomésticos y dispositivos tecnológicos.

Según el Banco Central de Honduras (BCH), el Producto Interno Bruto creció 3,8% al cierre de 2025, mientras las remesas familiares alcanzaron un récord superior a los 12.212 millones de dólares, cerca del 25% del PIB. Esos recursos siguieron siendo uno de los principales motores de la actividad económica y del gasto de las familias.

Remesas que sostienen el consumo

La recuperación de 2025 se apoyó en el dinamismo del consumo privado y en el flujo constante de remesas enviadas por los hondureños en el exterior. Honduras se mantuvo entre los países de la región que más remesas captaron durante el año , según datos del BCH recogidos por La Prensa.

Para miles de familias, ese ingreso cubre gastos básicos, paga educación, mejora la vivienda y permite comprar bienes que elevan su calidad de vida. El efecto va más allá del hogar que lo recibe: estimula el comercio, los servicios y otras actividades ligadas al consumo. En un entorno regional incierto, la estabilidad de esos envíos sostuvo la demanda interna.

Más empleo, más capacidad de compra

El mercado laboral también empujó a favor. Según la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 el país registró cerca de 4 millones de personas ocupadas, frente a los 3,7 millones de 2024, y la tasa de desempleo bajó a 4,9%.

Los avances conviven con desafíos: el subempleo y la informalidad siguen afectando a buena parte de la población económicamente activa. Aun así, la suma de más gente trabajando, los ajustes salariales y el respaldo de las remesas dejó a muchos hogares con más ingreso disponible, que se tradujo en mayor demanda de productos para el hogar y equipos tecnológicos.

El consumo privado, motor del año

Durante 2025 el consumo privado se consolidó como uno de los principales impulsores de la economía. De acuerdo con análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y del BCH citados por La Prensa, las remesas fueron determinantes, junto con los aumentos salariales y las transferencias públicas.

Cuando el ingreso sube, el gasto se extiende más allá de lo básico: las familias renuevan electrodomésticos, compran equipos tecnológicos o mejoran su casa. Entre las actividades que sostuvieron el crecimiento destacó el comercio, impulsado en parte por la demanda de bienes para el hogar y productos tecnológicos, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) reportado por el BCH.

La conectividad cambia la forma de comprar

El acceso a internet está modificando cómo los hondureños buscan información, comparan precios y compran. Según DataReportal, el país tenía 7,19 millones de usuarios de internet a inicios de 2025, una penetración del 65,8% sobre una población estimada en 10,9 millones de habitantes.

Esa conectividad amplió el acceso a productos para consumidores que antes dependían solo de la oferta física de su localidad. Hoy muchos exploran opciones en línea antes de decidir.

Quien busca una laptop, una tablet o una impresora puede compararlas con calma en el catálogo de tecnología de Elektra , que reúne computadoras, tablets y accesorios para el mercado hondureño. El uso creciente del teléfono móvil aceleró estos hábitos, sobre todo entre los más jóvenes.

El comercio electrónico gana terreno

El crecimiento de la conectividad vino acompañado de una expansión gradual del comercio electrónico. Según reportes de La Prensa, cada vez más consumidores usan plataformas digitales para comprar productos nacionales e importados, aprovechando la entrega a domicilio y el pago en línea.

Las compras por internet ya no se limitan a artículos pequeños: incluyen bienes duraderos para el hogar. El desarrollo de plataformas y de tiendas de ecommerce en Honduras como Elektra amplió el acceso a estos productos. La oferta en línea también deja que las familias evalúen alternativas antes de una compra importante, sobre todo en equipamiento del hogar y entretenimiento.

El crédito al consumo gana protagonismo

Al ingreso por salarios y remesas se suma el financiamiento como factor en las decisiones de compra. Según datos citados por La Prensa, circulan alrededor de 1,2 millones de tarjetas de crédito en Honduras, en un contexto de reformas a la Ley de Tarjetas de Crédito.

El BCH ha señalado que las tarjetas y la banca en línea están transformando los hábitos financieros: más consumidores las usan para pagos diarios y para financiar compras de mayor valor.

Ese cambio acercó bienes que antes exigían largos períodos de ahorro. Electrodomésticos, televisores y equipos de audio , computadoras y otros equipos pueden adquirirse en cuotas que distribuyen el pago en el tiempo. Los especialistas, eso sí, insisten en un uso responsable del crédito, sobre todo cuando las condiciones económicas pueden cambiar.

Lo que viene en 2026

La economía mostró fortaleza en 2025 gracias al consumo privado, pero 2026 trae desafíos. El crecimiento de las remesas podría moderarse por factores externos, entre ellos un impuesto en Estados Unidos, lo que afectaría el gasto de muchas familias.

La mayor conectividad, el comercio electrónico y la inclusión financiera seguirían apoyando el acceso a bienes y servicios. El reto será sostener el crecimiento fortaleciendo el empleo formal, la productividad y las oportunidades de desarrollo.