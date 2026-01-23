Precio de los combustibles a partir del lunes 26 de enero en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Los precios de los combustibles en Honduras registrarán nuevos ajustes a partir del lunes 26 de enero de 2026, según lo informado por la Secretaría de Energía (SEN), con incrementos en la mayoría de los derivados y una leve rebaja en el gas vehicular. De acuerdo con la tabla oficial, la gasolina súper experimentará un aumento de 0.99 lempiras, por lo que su nuevo precio será de L97.03 por galón; el precio actual es de L96.04.

En el caso de la gasolina regular, el precio sube 0.75 centavos, pasando de L87.17 a L87.92, aunque este carburante continúa contando con subsidio gubernamental. El queroseno también registra un incremento de 1.05 lempiras, alcanzando un nuevo valor de L71.19 por galón, uno de los aumentos más altos de la semana. Por su parte, el diésel sube 0.95 lempiras, situándose en L81.76, pese a mantenerse igualmente subvencionado por el Gobierno. Mientras tanto, el GLP doméstico mantiene su precio en L216.99, al continuar totalmente subsidiado, como parte de la política estatal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En contraste, el GLP vehicular presenta una rebaja de 0.04 lempiras, estableciendo su nuevo precio en L40.49, siendo el único combustible que baja esta semana en San Pedro Sula.

Precios en Tegucigalpa

La gasolina súper en Tegucigalpa aumentará a 99.64 lempiras el galón, con un ajuste de 97 centavos. Para la gasolina regular el incremento es de 74 centavos por galón y, por ende, el precio pasará a L90.53 en las estaciones de servicio de Tegucigalpa y Comayagüela. Este refinado cuenta con un subsidio parcial del Gobierno.

En cuanto al diésel, este experimentará un ajuste de 1.03 lempiras, lo que impactará en el precio al consumidor al pasar de L72.78 a L73.81 en esta ciudad. Este carburante también cuenta con subsidio.