¿Cuánto cubrirá el seguro de depósitos en el sistema financiero nacional?

Tegucigalpa.

El Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede) debe ajustar cada año la suma máxima garantizada por depositante y por institución supervisada, mecanismo que se aplica desde 2001 en el sistema financiero de Honduras. Según el artículo 30 de la Ley de Seguro de Depósitos (Decreto 53-2001, publicado en La Gaceta 29,490 del 30 de mayo de 2001), se establece que la suma máxima garantizada es de 150,000 lempiras, la que se ajusta cada año al tipo de cambio de venta registrada por el Banco Central de Honduras (BCH), al cierre del ejercicio fiscal anterior, cantidad equivalente en base al tipo de cambio vigente a esa fecha y que dio como resultado un valor de 9,632.92 dólares.

Agrega que el monto base (9,632.92 dólares) se estableció para cada año siguiente y la suma máxima asegurada resulta de multiplicar este valor en dólares por el tipo de cambio de venta vigente al 31 de diciembre del año anterior. En ese sentido, el BCH registró el tipo de cambio del dólar en L26.3737 por dólar, siendo el tipo de cambio de referencia (TCR), más una comisión de hasta un 0.5%, que da como resultado el precio de venta en L26.5056 por dólar. Tomando como referencia esos valores, la suma máxima asegurada para 2026 será de 255,326 lempiras, lo que deberá ser anunciado en los próximos días por el Fosede a las instituciones financieras supervisadas.