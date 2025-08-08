Precio del dólar este viernes 8 de agosto en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

De acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), el dólar estadounidense registró este viernes 8 de agosto un nuevo ajuste frente al lempira. El precio de compra se situó en L26.1116, mientras que el precio de venta alcanzó L26.2422. Mientras tanto, el 7 de agosto, el precio de compra se situó en L26.0467, mientras que el precio de venta alcanzó L26.1769.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

El tipo de cambio de compra refleja el valor al que bancos y casas de cambio adquieren los dólares de sus clientes, principalmente personas naturales y empresas exportadoras. Por su parte, el tipo de cambio de venta indica el precio al que estas instituciones venden la divisa extranjera a los usuarios que la demandan para viajes, pagos internacionales o importaciones.

Contexto económico y demanda de dólares