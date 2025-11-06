Precio del dólar este jueves 6 de noviembre en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

De acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), el dólar estadounidense registró este jueves, 6 de noviembre, un nuevo ajuste alcista frente al lempira. El precio de compra se situó en L26.2546, mientras que el precio de venta alcanzó L26.3859.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

El tipo de cambio de compra refleja el valor al que bancos y casas de cambio adquieren los dólares de sus clientes, principalmente personas naturales y empresas exportadoras. Por su parte, el tipo de cambio de venta indica el precio al que estas instituciones venden la divisa extranjera a los usuarios que la demandan para viajes, pagos internacionales o importaciones.

Contexto económico y demanda de dólares