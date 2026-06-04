Precio del dólar este jueves 4 de junio en Honduras

Cortés, Honduras.

De acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), el dólar estadounidense registró este jueves 4 de junio un nuevo ajuste alcista frente al lempira. El precio de compra se situó en L26.6689, mientras que el precio de venta alcanzó L26.8022.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

El tipo de cambio de compra refleja el valor al que bancos y casas de cambio adquieren los dólares de sus clientes, principalmente personas naturales y empresas exportadoras. Por su parte, el tipo de cambio de venta indica el precio al que estas instituciones venden la divisa extranjera a los usuarios que la demandan para viajes, pagos internacionales o importaciones.

Contexto económico y demanda de dólares

La subasta diaria de divisas, establecida por el BCH, busca equilibrar la oferta y la demanda de moneda extranjera en el país. La tendencia al alza en el tipo de cambio está influenciada por varios factores: el aumento en las importaciones de bienes, pagos de deuda externa y la necesidad de divisas por parte de sectores productivos.