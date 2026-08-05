Precio del dólar en Honduras este miércoles 5 de agosto

Cortés, Honduras.

El precio del dólar estadounidense registró este miércoles 5 de agosto un nuevo ajuste al alza frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, el precio de compra del dólar se ubicó en 26.8099 lempiras, mientras que el precio de venta alcanzó los 26.9439 lempiras, reflejando un leve incremento en la cotización de la moneda estadounidense.

El tipo de cambio oficial es utilizado como referencia por las instituciones financieras y el mercado cambiario del país para las operaciones de compra y venta de divisas.