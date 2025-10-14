Yude Canahuati brilló en la Expomóvil 2025 con los modelos insignia de Ford

San Pedro Sula.

Durante el pasado mes de septiembre, Expomóvil 2025 regresó a Expocentro en San Pedro Sula con una potente exhibición del portafolio automotriz hondureño —y una de sus vitrinas más destacadas fue el stand de Yude Canahuati, representante oficial de Ford en Honduras. En ese espacio, la marca presentó con orgullo sus modelos insignia, destacando el carácter y la innovación que lo distinguen. La presencia de Ford no pasó desapercibida: su despliegue reflejó una apuesta por la calidad, el rendimiento y el estilo que buscan conquistar al público exigente del mercado nacional.

El corazón del stand fue la Ford Explorer 2025, lanzada con un diseño renovado que conjuga elegancia, confort y tecnología. Su perfil amplio, garantía de espacio interior cómodo y su avanzada oferta en sistemas de asistencia al conductor la convierten en una SUV pensada tanto para la vida familiar como para aventuras urbanas o en carretera. En la descripción oficial resaltan sus líneas modernas y equipamiento de alta gama, lo que le da un sello distintivo dentro del catálogo Ford.

Junto a la Explorer, la Ranger Raptor fue otro de los grandes atractivos del stand. Este vehículo de carácter rudo está ideado para quienes desean explorar terrenos difíciles sin sacrificar estilo ni tecnología. Su robustez, capacidad off-road y presencia atlética le aportan una imagen audaz que llama la atención en ferias automotrices.

Para coronar la exhibición, la F-150 Platinum se erigió como símbolo máximo del lujo en el segmento de camionetas. El vehículo se presenta como la cúspide de sofisticación y potencia: una máquina capaz de un desempeño sobresaliente en todo tipo de rutas, pero con acabados y comodidades propias de modelos de alta gama. Su nombre –“Platinum”– no es casual, pues su intención es transmitir una propuesta superior en cada detalle.

El stand no solo fue escenario de exhibición, sino también un punto vivo de interacción entre público y marca. Los visitantes pudieron apreciar de cerca los detalles técnicos, interioridades, sistemas de asistencia y acabados de cada modelo, mientras personal experto de Yude Canahuati ofrecía asesoría, cotizaciones y oportunidades especiales dentro del marco de la feria. La experiencia buscó combinar emoción vehicular con una oferta informada y personalizada.

Si quieres conocer más sobre estas joyas del catálogo Ford —Explorer 2025, Ranger Raptor, F-150 Platinum— y otras opciones, estás invitado a visitar la sucursal de Yude Canahuati más cercana. Allí podrás descubrir cotizaciones, detalles técnicos y realizar pruebas de manejo que te permitirán sentir de primera mano el poder y la elegancia que Ford trae para ti.