El vino toma protagonismo en Expo HORECA Honduras 2026 con un nuevo espacio de negocios

La evolución constante de Expo HORECA Honduras ha permitido consolidarla como la principal plataforma de negocios del sector en la región. En esta ocasión, la incorporación del Wine Show responde de forma directa a las nuevas tendencias de consumo y a la necesidad de fortalecer el posicionamiento del vino tanto en el canal de hoteles y restaurantes como en los supermercados y tiendas de conveniencia. A diferencia de las actividades tradicionales de cata de vinos, esta innovadora experiencia se estructuró bajo el concepto de un trade show netamente enfocado en la generación de valor comercial. El diseño del entorno facilitará las reuniones estratégicas y la presentación de portafolios de productos ante gerentes hoteleros, propietarios de restaurantes y encargados de banquetes, asegurando transacciones dinámicas.

Ligia Illescas, directora de Brontë Connection, señaló que el mercado hondureño posee una oportunidad clara para continuar elevando su nivel gastronómico. En sus palabras, la propuesta del Wine Show combina de forma idónea el conocimiento de los expertos con la experiencia práctica del negocio para dar un fuerte impulso al crecimiento de todo el segmento involucrado. Para aportar un alto valor añadido, la organización contará con la asesoría especializada de Analia Videla, reconocida directora del Wine Institute de Argentina. La experta, quien acumula dos décadas de trayectoria en la industria vitivinícola de América Latina, ofrecerá un acompañamiento estratégico y dictará talleres de formación dirigidos al personal comercial y a los sommeliers de las bodegas expositoras.