V Cumbre Latinoamericana de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica será en Honduras

San Pedro Sula.

La Red Iberoamericana de Profesionales de Relaciones Públicas (REDIRP), en conjunto con el Instituto Latinoamericano de Comunicación Estratégica (ILCE), el Instituto Hondureño de Turismo, la Universidad de San Pedro Sula (USAP) y ComunicArte, presentan la V Cumbre Latinoamericana de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica, a llevarse a cabo los días 25 y 26 de septiembre, en las instalaciones de la universidad. Con los tiempos globalizados en los que vivimos, las relaciones públicas toman un rol integral en la convivencia social y empresarial. Durante la cumbre, más de 25 expertos internacionales traerán sus conocimientos en las distintas áreas de la comunicación, como el marketing digital, las relaciones públicas, la comunicación estratégica, la inteligencia artificial y el turismo, abordando desafíos y oportunidades.

Cabe mencionar que esta quinta edición será la primera a realizarse en territorio hondureño, magnificando la expectativa por este evento. Los profesionales que deseen atender la cumbre podrán asistir los dos días por un precio total de 2,350 lempiras, mientras que los estudiantes de pregrado podrán optar por un precio reducido de 1,200 lempiras. También están disponibles paquetes empresariales. Patricia Arias, CEO de ComunicArte y una de las profesionales de mayor renombre y experiencia en este campo de toda Honduras, compartió una reflexión sobre lo que significa para nuestro país ser sede de un evento de tal magnitud. “Para Honduras es una oportunidad histórica ser anfitrión de la V Cumbre, un evento que permite a los profesionales locales intercambiar conocimientos, fortalecer sus competencias y posicionar al país en el mapa de la comunicación estratégica latinoamericana”, expresó.