UNIMED Radio Center revoluciona el diagnóstico médico con la nueva Tomografía Espectral Dual

San Pedro Sula.

El lanzamiento oficial de esta tecnología se celebró este 10 de noviembre en San Pedro Sula. Este importante evento congregó a los socios fundadores del centro radiológico, médicos especialistas, medios de comunicación, representantes de la Universidad Tecnológica de Honduras e invitados especiales de la región.

La gran innovación de la tomografía espectral dual frente a la tecnología convencional radica en su capacidad para adquirir las imágenes médicas utilizando dos niveles de energía distintos. Esta característica vanguardista permite a los especialistas diferenciar los tejidos corporales y caracterizar las lesiones de los pacientes con un detalle visual muy superior.

Los beneficios clínicos de este nivel de detalle son inmediatos y mejoran de manera sustancial la calidad y precisión de los estudios oncológicos, vasculares y de las unidades de emergencia. Además, la obtención de información espectral ayuda directamente a los profesionales de la salud a analizar a profundidad la composición exacta de los tejidos examinados.

Entre sus múltiples aplicaciones prácticas, este potente equipo facilita la identificación del tipo de cálculo renal que padece una persona o la detección de depósitos de ácido úrico en el organismo. En consecuencia, el médico tratante obtiene muchísimos más datos diagnósticos en un solo estudio, librando al paciente de la molestia, el gasto y el tiempo de repetir exámenes clínicos.

Durante la velada de lanzamiento, el Dr. Jaime Aguilar, Gerente General de UNIMED Radio Center, resumió el impacto del equipo afirmando que se trata de “más precisión, más rapidez y más seguridad para cada paciente”. Con esta fuerte inversión tecnológica, el centro radiológico reafirma su sólido compromiso de acercar a los pacientes de San Pedro Sula diagnósticos médicos de nivel verdaderamente internacional.

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Este ambicioso proyecto de salud se materializó gracias a la colaboración estratégica con aliados corporativos de alto nivel, destacando UNITED IMAGING, fabricante originario de Shanghái con operaciones en más de 75 países, y SITEC Service Management, empresa enfocada en la gestión de servicios biomédicos. Gracias a estas alianzas globales, los habitantes de la zona norte de Honduras ya pueden acceder a la mejor tecnología de clase mundial.